Na Bahia, Talita Younan exibe corpo escultural ao posar de biquíni

A atriz Talita Younan arrancou elogios dos seguidores ao surgir na praia usando um biquíni azul

Redação Publicado em 29/07/2022, às 20h36

Talita Younan(29) arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques de biquíni nas redes sociais nesta sexta-feira, 29.

A atriz está em Trancoso, na Bahia, e aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado na praia. Nas imagens, a artista aparece sorridente e exibe seu corpo escultural ao surgir usando um biquíni azul.

A publicação rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Mulher, tu é bonita demais", disse uma seguidora. "Maravilhosa, e que lugar incrível", falou outra. "Uma sereia deusa", afirmou uma fã. "Bonita "pra caramba"! Bela! É isso que quero dizer", comentou a atriz Regina Duarte (75), sogra de Talita.

Confira os cliques de Talita Younan de Biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Talita Younan (@talitayounann)

Momento em família

Talita Younan decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado da família. A atriz publicou um clique em que ela aparece ao lado da filha, Isabel (1) e do marido, João Gomez (41), enquanto eles brincavam de penteados no cabelo, fazendo muita bagunça que fizeram com a herdeira. "Laços de família... Pai de menina né, João Gomez", escreveu ela.

