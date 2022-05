Talita Younan esbanja alegria durante momento descontraído ao lado do marido e da filha

Talita Younan mostrou um momento encantador que viveu ao lado da família durante uma brincadeira descontraída

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 18h15

Nesta segunda-feira, 2, Talita Younan (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado da família.

A atriz publicou um clique onde ela aparece ao lado da filha, Isabel (1) e do marido, João Gomez (41), enquanto eles brincavam de penteados no cabelo, fazendo muita bagunça que fizeram com a herdeira.

Na legenda, a mamãe babona falou com carinho do momento: "Laços de família... Pai de menina né, João Gomez".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Família linda! A Bebel ta muito fofa", escreveu um. "Lindos!", falou outro. "Fofos abençoados!", disse um terceiro.

Confira o clique fofo que Talita Younan fez ao lado da filha e do marido durante um momento descontraído: