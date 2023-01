Na Bahia, Rafa Kalimann chama atenção ao ostentar cintura fininha: "Deusa"

A influenciadora digital Rafa Kalimann postou alguns registros na Bahia e arrancou elogios ao exibir seu corpo sarado

Rafa Kalimann(29) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 4, ao compartilhar uma sequência de cliques durante sua viagem.

A apresentadora e ex-participante do Big Brother Brasil 20 está curtindo os primeiros dias do ano em Salvador, na Bahia, e publicou no feed do Instagram alguns registros curtindo um passeio de barco.

Para a ocasião, Kalimann apostou em uma mini saia e um cropped preto, que deixou em evidência sua cintura fininha. Além disso, a influenciadora digital completou o look com um tamanco e óculos escuros. "Vim receber o abraço da Bahia", contou ela na legenda da publicação.

Os fãs rapidamente encheram a publicação de elogios e exaltaram a beleza da famosa. "Linda demais", disse uma seguidora. "A palavra deusa foi redefinida: Rafaella", afirmou outra. "Diva perfeita", comentou uma fã. "Perfeição", falou mais uma.

Confira os registros de Rafa Kalimann na Bahia:

Encontro inusitado com Deborah Secco

Rafa Kalimann usou as redes sociais para contar sobre um encontro inusitado com Deborah Secco (43). As duas amigas, que estão na Bahia, revelaram que estavam marcando de se ver e, por coincidência, se hospedaram no mesmo hotel.

"Coincidências da vida. Outro dia desses mandei mensagem falando que iria na casa de praia dela, porque ela tem uma casa de praia, muito chique, mas seria para um bate e volta. Aí de repente ela viajou e eu resolvi viajar ontem. Nós viemos parar no mesmo hotel, na mesma cidade", contou Kalimann.

