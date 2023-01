Rafa Kalimann conta fato sobre Deborah Secco: "Vamos ficar juntinhas"

Rafa Kalimann e Deborah Secco descobriram que, sem querer, se hospedaram no mesmo hotel, com diárias de até R$1.800

Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 04, para contar sobre um encontro inusitado com ninguém menos que Deborah Secco (43).

As duas amigas, que estão na Bahia, revelaram que estavam marcando de se ver e, por coincidência, se hospedaram no mesmo hotel.

"Coincidências da vida. Outro dia desses mandei menasagem falando que iria na casa de praia dela, porque ela tem uma casa de praia, muito chique, mas seria para um bate e volta. Aí de repente ela viajou e eu resolvi viajar ontem", começou Rafa.

"Nós viemos parar no mesmo hotel, na mesma cidade", explicou ela. Em seguida, Deborah aparece na câmera: "E nós vamos ficar juntinhas. Ela não me escapa mais, pensa em um amor que eu tenho por essa menina", Rafa falou.

Pouco tempo depois, Rafa mostrou ela e Deborah entrando no mesmo hotel. As duas estão hospedadas em Salvador, com diárias que chegam até R$ 1.800.

José Loreto fala sobre Rafa Kalimann como madrasta de sua filha

O ator José Loreto (38) falou sobre sua relação amorosa com Rafa Kalimann. Além do romance, a influenciadora também já convive com a enteada, fruto do relacionamento dele com Débora Nascimento (37).

"Ela é maravilhosa com a minha filha e as outras crianças que vejo ela conviver. A Rafa é aquele tipo de tia que as crianças amam. Eu sou até suspeito para falar, porque nesse tempo que estamos juntos, ainda não descobri onde ela não é maravilhosa", declarou o galã.

Loreto ainda falou sobre o encontro dos dois. "Acho que a gente se encontrou exatamente no momento que tinha que ser. E aí, em pouco tempo nos apaixonamos e nos completamos", comentou.

"E é muito legal ver o carinho que o público tem com o casal. Acho que é porque estamos mostrando que a gente está de boa, querendo ser feliz, querendo somar um com o outro. É bom que o nosso amor inspira outras pessoas", comentou sobre a aceitação dos internautas.