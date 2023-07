Na Bahia, Grazi Massafera ostenta corpão impecável em cliques na praia

Atriz Grazi Massafera seduz os fãs ao exibir corpaço com saída de praia transparente em cliques na Bahia

A atriz Grazi Massafera causou alvoroço ao publicar alguns cliques inéditos em suas redes sociais nesta segunda-feira, 03. A loira, que está curtindo uma temporada de férias na Bahia, arrancou suspiros dos seus 26 milhões de seguidores depois que exibiu sua beleza natural e o corpão impecável em diferentes ângulos na praia.

Nos cliques, a ex do galã Cauã Reymond, com quem tem uma filha, Sofia, aparece posando na Península de Maraú com uma saída de praia em tons de verde água e muita transparência! Magérrima, as pernas torneadas e o decote profundo da loira ficaram em evidência nas imagens e seduziram os fãs: “Me derramando por aqui", ela escreveu na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Nos comentários, os fãs e amigos da famosa deixaram muitos elogios para os cliques belíssimos: “E a gente se derretendo por você daqui”, brincou uma seguidora da atriz, que apareceu nas telinhas da Globo pela última vez em ‘Travessia'. A atriz Jade Picon, que contracenou com a musa na novela, também elogiou: “Maravilhosa”, escreveu. “Um monumento”, disse outra admiradora.

Grazi está na Bahia para celebrar uma ocasião especial: seu aniversário de 41 anos. Mas ao que tudo indica, a beldade está muito bem acompanhada. A loira teria viajado com seu affair, o modelo Marlon Teixeira, que também fez algumas publicações nos mesmos lugares que a atriz durante a viagem e levantou suspeitas dos seguidores.

Grazi Massafera viaja para encontro secreto com o ex:

Parece que Grazi Massafera deu uma nova chance para o amor! A atriz desembarcou na manhã da última quinta-feira, 29, na Bahia para encontrar o modelo Marlon Teixeira, com quem vive um romance de idas e vindas. Os dois já chegaram a ser fotografados juntos, mas tiveram também um período de afastamento. Saiba tudo sobre o suposto affair da loira!