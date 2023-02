Na Bahia, Bárbara Coelho ostenta corpão em clique de biquíni na praia

Bárbara Coelho, apresentadora do 'Esporte espetacular', está curtindo o feriado de Carnaval em Salvador, na Bahia

Bárbara Coelho (35) impressionou os seguidores das redes sociais neste domingo, 19, ao compartilhar uma sequência de fotos em Salvador, na Bahia.

A apresentadora do programa Esporte Espetacular, da TV Globo, está curtindo o Carnaval ao lado de algumas amigas, e além de mostrar que curtiu a folia, ela também postou cliques de biquíni na praia, exibindo seu corpão sarado.

Na publicação, a loira aproveitou para fazer uma declaração de amor para a Bahia. "Li muitas declarações de amor pra Bahia e venho confirmar que todas estão corretas", afirmou Bárbara no começo da legenda.

"Quem nunca saiu de Salvador com um aperto no inexplicável no coração querendo organizar o próximo ano, nunca viveu esse Carnaval. 'Seja muito bem-vinda a Bahia. Obrigada por estar aqui' seguido de um abraço apertado é carro chefe do povo mais hospitaleiro que conheci. A sequência é o estado de espírito dos últimos dias: mergulho no mar, moto táxi, bloco, ressaca e… bastante água. Até 2024", completou a jornalista.

Os seguidores elogiaram a beleza da apresentadora nos comentários. "Gata demais", disse uma fã. "Barriga tanquinho", observou outra. "Belíssima e plena", comentou uma seguidora. "Você é simplesmente maravilhosa", afirmou mais uma.

Confira as fotos de Bárbara Coelho na Bahia:

Praia com o irmão de Anitta

Na última quarta-feira, 14, a apresentadora Bárbara Coelho, do programa Esporte Espetacular, aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para ir a uma praia. A estrela foi fotografada enquanto tomava um banho de mar com o empresário Renan Machado, que é irmão da cantora Anitta.

Nas fotos, a beldade ostentou seu corpo sarado ao aparecer apenas de biquíni verde estilo fio-dental enquanto renovava o bronzeado. Ela impressionou pela beleza. Os dois, vale dizer, são apenas amigos. Bárbara é casada com o empresário Felipe Russo desde 2019. Por sua vez, Renan está solteiro desde o fim do casamento com Jeni Monteiro.

