Musculosa! Graciele Lacerda impressiona ao mostrar curvas desenhadas: 'Zezé ganhou na loteria'

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressiona ao exibir curvas musculosas em look branco

A influenciadora fitness Graciele Lacerda impressionou ao mostrar como está com o corpo bem sarado. Neste domingo, 04, a jornalista acompanhou o noivo, o cantor Zezé Di Camargo, em mais um show e chamou a atenção ao surgir deslumbrante para o momento.

Nos registros compartilhados em sua rede social, a musa fitness surgiu arrasadora em um vestido branco curtinho, com mangas caídas. Ao deixar suas pernas e ombros à mostra, Graciele provou que está com as curvas bem torneados.

Com os músculos em evidência, a futura esposa do sertanejo deu um show de boa forma com estilo. "Ontem em Cuiaba teve o show Amigos. Pensa em um show nostálgico. Que venha o próximo", contou ela sobre o evento.

Ao se exibir no vestido branco e sandálias da mesma cor, além de joias prata, a influenciadora recebeu uma chuva de elogios. "Belíssima como sempre", admiraram. "Zezé ganhou na loteria", brincaram. "Maravilhosa", elogiaram outros.

Nos últimos dias, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo confirmaram que subirão ao altar ainda este ano. Há 11 anos juntos, eles noivaram em 2020 e até agora não tinham decidido sobre quando seria o casamento."Foi um pedido da minha sogra, é um sonho da minha mãe, a gente casar tudo bonitinho, então como a gente já tá mudando isso, vivendo uma fase totalmente diferente, uma fase nova, então a gente decidiu concretizar, a gente acabou trocando aliança, na verdade, não é que ficamos noivos, trocamos alianças, agora tanto eu quanto ele usamos", explicou Graciele na época do noivado.

Veja o look de Graciele Lacerda:

De véu e grinalda? Zezé e Graciele Lacerda contam detalhes do casamento

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor sertanejo Zezé di Camargo contaram novos detalhes sobre o casamento nesta sexta-feira, 2. Em entrevista ao Fofocalizando, os dois revelaram como será a cerimônia.

Quem começou comentando a história foi a jornalista, que garantiu que não fazia questão de subir ao altar. "Eu brinco que tenho preguiça porque a gente se sente casados, não sinto necessidade em fazer. Mas a minha mãe e a mãe dele cobram muito isso da gente, que tem que casar. Ele falou que a gente tem que marcar e ele decidiu a data, o mês, tudo", afirmou ela.

O sertanejo então evitou confirmar a data, mas deu pistas sobre o casamento. Ele quer que seja um festão luxuoso. "Como eu quero fazer uma coisa muito especial, a gente depende de outros acertos, seria mais no final de 2024, depois de agosto", garantiu ela.

Graciele Lacerda então foi questionada se planeja usar véu e grinalda. Ela se mostrou reticente, apesar da torcida de Zezé di Camargo para que seja um casamento tradicional. "Véu e grinalda eu não sei. Eu não sei nem como eu vou casar, mas vai ser bonito", disparou ela.

