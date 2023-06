Munik Nunes radicaliza o visual e encanta ao exibir resultado: “Mais linda”

Ex-BBB Munik Nunes abandona o cabelo preto e surpreende seguidores ao surgir com visual renovado

A influenciadora digital Munik Nunes surpreendeu seus seguidores na tarde desta quinta-feira, 29. É que a ex-participante do reality show da Globo, o 'Big Brother Brasil', decidiu renovar completamente o visual. Ela abandonou os cabelos pretos e exibiu o resultado da mudança em seu perfil oficial no Instagram.

A campeã da edição de 2016 do reality da Globo já passou por diversas transformações radicais em seu visual. Desta vez, ela mostrou que iluminou os fios com algumas mechas em um tom de avelã: “Um belo dia resolvi mudar”, Munik escreveu na legenda do vídeo em que exibe seu antes e depois, ainda no salão.

O visual deu ainda mais destaque para a beleza da beldade, que acumulou elogios nos comentários: “Ficou mais linda ainda!”, escreveu uma admiradora. “Amo essas transformações, chego no salão e peço igual”, brincou outra seguidora. “Perfeita de todas as maneiras”, exaltou uma terceira. “Maravilhosa”, disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Munik Nunes Simão (@muniknunes)

Vale lembrar que Munik ganhou notoriedade após sua participação no reality. Fora da casa mais vigiada do Brasil, a beldade casou-se com o empresário Anderson Felício e participou do Power Couple Brasil na Record. Dois anos depois, ela anunciou o divórcio e em outubro do ano passado, trocou alianças com Paulinho Simão em uma cerimônia secreta.

Ex-BBB Munik Nunes explica por que escondeu casamento:

Munik Nunes revelou detalhes envolvendo a notícia que pegou os fãs de surpresa, o seu casamento secreto com Paulinho Simão. Pouco tempo após revelar a cerimônia, a ex-BBB justificou a escolha de manter a relação fora dos holofotes durante uma entrevista à CARAS Brasil: "Tem coisas que gosto de manter só para mim e quem é mais próximo", ela iniciou.

"Amo as pessoas que me acompanham, amo compartilhar sobre o que faço, como, uso e tudo mais, mas se sinto que não é o momento de falar sobre algo, guardo para mim. Tento pensar que se isso vai trazer algum tipo de energia negativa", disse Munik.