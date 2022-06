Mônica Martelli surge com penteado diferente e brinca: "A fase Juma chega para todas"

A atriz e apresentadora Mônica Martelli surgiu produzida nas redes sociais e foi elogiada pelos fãs

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 16h35

Mônica Martelli (54) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao surgir com um visual diferente.

Na tarde desta quinta-feira, 2, a atriz e apresentadora compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece com o cabelo com cachos e com mais volume.

Ao publicar o clique, a artista comparou o seu visual ao da personagem Juma, vivida por Alanis Guillen (24), da novela Pantanal, da Globo. "A fase Juma chega para todas", brincou ela na legenda da publicação.

Os seguidores logo encheram a postagem de elogios. "Perfeita", disse uma internauta. "Poderosa", comentou outra. "Meu Deus, eu amei. Ficou belíssima", afirmou uma seguidora. "Você fica linda de qualquer jeito", afirmou uma fã.

Fora da novela

Mônica Martelli não deverá integrar o elenco da novela Travessia, de Gloria Perez, que é a próxima novela das 9 da Globo. Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela não conseguiu conciliar a agenda de gravação da novela com a agenda da turnê de sua peça 'Minha Vida Em Marte', que vai circular pelo Brasil em breve. Assim, ela não estará na trama.

Confira: