Mônica Martelli não vai fazer novela de Gloria Perez

Colunista revela motivo para Mônica Martelli não ter sido escalada para a novela Travessia, de Gloria Perez

CARAS Digital Publicado em 12/05/2022, às 19h31

A atriz Mônica Martelli (53) não deverá integrar o elenco da novela Travessia, de Gloria Perez, que é a próxima novela das 9 da Globo.

Segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela não conseguiu conciliar a agenda de gravação da novela com a agenda da turnê de sua peça Minha Vida Em Marte, que vai circular pelo Brasil em breve. Assim, ela não estará na trama.

Mônica Martelli está longe das novelas desde que atuou em Ti Ti Ti, de 2010. Depois disso, ela se tornou comentarista do Saia Justa, do GNT, e atuou nas séries Os Homens São De Marte E É Pra Lá Que Eu Vou e Detetives do Prédio Azul, além de ter filmes, como Minha Vida em Marte, de 2018.

A novela Travessia já está fechando o elenco da história. Até agora, a trama já conta com Vanessa Giácomo (39), Lucy Alves (36), Dandara Mariana (33), Giovanna Antonelli (46) e Alexandre Nero (52).