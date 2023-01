Menos inchado, Latino mostra evolução da harmonização facial

Cantor Latino deu recado aos fãs e mostrou o resultado do procedimento realizado no rosto

O cantor Latino (49), que está sem sua conta no Instagram, usou o perfil da esposa Raffa Rarbbie para desejar feliz ano novo aos seus fãs. Ele ainda aproveitou para mostrar o resultado de sua harmonização facial e falar sobre o novo governo.

Em um vídeo sentando com uma taça de champanhe, o artista explicou como havia sido sua virada de ano, "Feliz ano novo, meu povo. Ontem (31/12) tivemos que trabalhar e fazer a alegria da turma de Arraial D'Ajuda, então hoje, na verdade, é que começa o meu Réveillon", contou.

Ele então falou sobre a mudança que realizou na face. "Já estou com a cara um pouco melhor, está desinchando... Para muitos que me criticaram, dá um close no meu visual. Então, gente, vamos começar 2023 diferente, né?", perguntou ele, que foi elogiado pela amada durante o vídeo.

'Deus vai nos honrar independente das forças políticas. O importante é focarmos no trabalho", comentou.

Na legenda da publicação, Raffa afirmou: "Já que o meu amor está sem rede, aqui vai um recado para todos os fãs e seguidores dele".

Confira o vídeo de Latino: