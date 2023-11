Mel Fronckowiak exibe corpo sarado ao curtir o dia na praia

A atriz Mel Fronckowiak chamou a atenção ao exibir o corpo sarado durante sua viagem

Mel Fronckowiak chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao compartilhar alguns registros aproveitando sua viagem. Ela está passando alguns dias em Maragogi, Alagoas.

Para curtir o dia ensolarado, a atriz apostou em um biquíni vermelho e ostentou seu corpo sarado ao surgir se refrescando no mar. "Brisa boa", escreveu a mulher do ator Rodrigo Santoro ao postar os registros nos Stories do Instagram.

Recentemente, Mel e Rodrigo fizeram uma aparição pública durante o lançamento da terceira temporada de A Divisão, do Globoplay. Para o evento em um cinema no Rio de Janeiro, os atores apostaram em looks casuais, mas cheios de estilo. A atriz surgiu usando um cropped, uma saia e sandália. Já o ator apostou em uma camisa, uma calça preta e tênis.

Confira as fotos:

Mel Fronckowiak curtindo o dia na praia - Reprodução/Instagram

Mel na praia - Reprodução/Instagram

Mel curtindo o dia na praia - Reprodução/Instagram

Mel Fronckowiak reflete sobre padrões de beleza

Mel Fronckowiak usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre padrão de beleza. A atriz, casada com Rodrigo Santora, contou que foi ao cinema assistir ao filme Barbie, e uma cena em que a protagonista abandona o salto alto e passa a tocar o chão, chamou bastante sua atenção.

"Recentemente, fui fazer uma limpa no meu armário e tirei uma quantidade enorme de saltos altos que eu não uso mais. E tem essa questão de o pé da Barbie ser sempre pronto para o salto e ela acabar com um sapato flat, dela ir aos poucos se tornando mais humana... Cheguei à conclusão de como eu já fui capaz de usar sapatos que me machucavam?", começou. "[...] Queria levantar esse questionamento sobre o preço da beleza, que a gente sempre ouviu falar. Eu cresci ouvindo que para ficar bonita tem que doer. Chega um determinado momento, um certo tempo que a gente diz: talvez não...", acrescentou. Confira o desabafo completo!