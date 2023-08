Mel Fronckowiak reflete sobre padrões de beleza e confessa: "Valorizando outras coisas"

"Eu cresci ouvindo que para ficar bonita tem que doer", relembrou a atriz Mel Fronckowiak ao desabafar nas redes sociais

Nesta sexta-feira, 4, Mel Fronckowiak usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre padrão de beleza. A atriz, casada com Rodrigo Santora, contou que foi ao cinema assistir ao filme Barbie, e uma cena em que a protagonista abandona o salto alto e passa a tocar o chão, chamou bastante sua atenção.

"Recentemente, fui fazer uma limpa no meu armário e tirei uma quantidade enorme de saltos altos que eu não uso mais. E tem essa questão de o pé da Barbie ser sempre pronto para o salto e ela acabar com um sapato flat, dela ir aos poucos se tornando mais humana... Cheguei à conclusão de como eu já fui capaz de usar sapatos que me machucavam?", começou.

Em seguida, Mel ressaltou que com o tempo passou a pensar de forma diferente sobre esses padrões impostos. "Não sei se isso é um privilégio de que a gente está envelhecendo e ganhando maturidade, prestigiando e valorizando outras coisas, se tem a ver com o tempo que a gente vive", acrescentou.

A atriz relembrou alguns comentários que ouvia sobre beleza quando era mais nova, e confessou que atualmente só usa salto alto se tiver vontade. "Queria levantar esse questionamento sobre o preço da beleza, que a gente sempre ouviu falar. Eu cresci ouvindo que para ficar bonita tem que doer. Chega um determinado momento, um certo tempo que a gente diz: talvez não. Tenho gostado cada vez mais de não usar salto alto, apensar de adorar usar em certos momentos. Só uso quando eu quero", finalizou.

Viagem com a filha

Mel Fronckowiak curtiu viagem para a Amazônia recentemente com o marido, Rodrigo Santoro, e a filha do casal, Nina, de 6 anos. Nas redes sociais, ela confessou que ficou surpresa com a herdeira. Nos stories de seu Instagram, a apresentadora falou sobre ter se surpreendido com o comportamento dela, que mostrou que já tem autonomia.

"Percebi como minha filha já tem autonomia e independência pra estar em certas situações que eu tive dúvida em algum momento se ela conseguiria. Aquela coisa, mãe, né? A gente protege os filhos e de repente a gente percebe que eles têm capacidade de fazer coisas que a gente não imaginava. E esse tipo de viagem, é um tipo de viagem que proporciona essa sensação", falou ela e um trecho.