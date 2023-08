Mel Fronckowiak se surpreende com a filha em viagem à Amazônia: ''Tem autonomia''

Casada com Rodrigo Santoro, atriz Mel Fronckowiak conta sobre o comportamento da filha, Nina, em viagem para Amazônia

A atriz Mel Fronckowiak curtiu viagem para a Amazônia recentemente com o marido, Rodrigo Santoro, e a filha do casal, Nina, de 6 anos. Nas redes sociais, ela confessou que ficou surpresa com a herdeira.

Nos stories de seu Instagram, na última quarta-feira, 02, a apresentadora falou sobre ter se surpreendido com o comportamento dela, que mostrou que já tem autonomia. "Percebi como minha filha já tem autonomia e independência pra estar em certas situações que eu tive dúvida em algum momento se ela conseguiria", disse.

Mel contou que a família se hospedou em um barco de três andares e que acabou dormindo em quarto distante da filha, que se cuidou muito bem sem a ajuda dos pais.

"Aquela coisa, mãe, né? A gente protege os filhos e de repente a gente percebe que eles têm capacidade de fazer coisas que a gente não imaginava. E esse tipo de viagem, é um tipo de viagem que proporciona essa sensação", falou.

"Quando eu vi, ela tomava banho, subia escada, descia e em nenhum momento nada aconteceu de sério ou de preocupante. Claro, de vez em quando (principalmente quando a gente tava passando com as voadoras, né? Aqueles barquinhos menores) a gente dizia: 'Oh, não bota tanto a mão na água, volta pro barco...', uma condução ou outra. Mas ela foi muito bem", disse ainda, orgulhosa.

Ao finalizar, Fronckowiak ainda deu um conselho para os pais que gostam de se aventurar com os filhos. "Seis, sete anos é uma idade muito legal. Primeiro pra começar a ensiná-los, né? A gostar desse tipo de viagem, ainda mais se os pais gostam, que é o caso aqui de casa. E depois pra também a gente entender que a gente pode ir soltando, a gente pode ir deixando eles serem eles sem tanta instrução, sem tanto monitoramento", refletiu.

Mel Fronckowiak posta cliques românticos com Rodrigo Santoro na Amazônia

A atriz Mel Fronckowiak encantou seus seguidores recentemente ao abrir um álbum de fotos de sua viagem para a Amazônia na companhia do marido, Rodrigo Santoro, com quem está desde 2013, e da filha do casal!

Em sua conta oficial no Instagram, a artista publicou os cliques dos dias na floresta e contou sobre a experiência. Em uma das fotos, ela mostrou a herdeira Nina, de 6 anos, em meio à natureza, e em outra, posou em selfie ao lado da atriz Tainá Müller, protagonista da série Bom Dia, Verônica.