Maurício Mattar faz harmonização facial e mostra fotos de antes e depois

Maurício Mattar exibe o resultado de procedimento estético de harmonização facial: 'O resultado é nítido'

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 16h31

O ator Maurício Mattar (58) está feliz com o resultado de um procedimento de harmonização facial. Ele procurou uma clínica de estética para rejuvenescer seu rosto e adorou o resultado. Nas redes sociais, o artista mostrou um vídeo com fotos de antes e depois do tratamento e falou sobre a mudança.

A clínica contou o que foi feito no rosto do artista. “Para quem não sabe o Maurício nunca tinha realizado nenhum procedimento antes, mas existiam pequenos detalhes que ele gostaria de melhorar, e assim foi feito! Realizamos um protocolo de rejuvenescimento facial com muita cautela, priorizando sempre resultados naturais e sem exageros”, informaram.

Então, o artista comentou sobre o que achou do resultado. "Eu sempre tive medo de mecher no meu rosto, justamente por conta de exageros que vejo por aí, e você @draelidamoret foi muito cuidadosa e precisa no que diz respeito a cuidados de ser sútil, o resultado é nítido e aí está, só tirou do meu rosto o ar de cansaço natural do tempo e devolveu a leveza num semblante harmonioso. Parabéns minha amiga, você é o CARA!!", escreveu ele nos comentários.

Maurício Mattar mostra vídeo com fotos de antes e depois: