Marina Ruy Barbosa sai em defesa de Adriana Lima: ‘Parem!’

Marina Ruy Barbosa defende Adriana Lima após a modelo ser alvo de críticas ao seu rosto

A atriz Marina Ruy Barbosa decidiu defender a modelo Adriana Lima após ver que a top model foi alvo de críticas ao seu rosto. Nos últimos dias, internautas apontaram mudanças no rosto de Lima recentemente. Com isso, a ruiva decidiu pedir o fim dos comentários sobre a aparência das mulheres.

Em um post nos stories do Instagram, Marina disse: “Até quando vai existir esse tribunal da internet em relação a aparência das mulheres? Parem! Isso é doentio e tóxico e só alimenta ainda mais uma busca pela perfeição ou agradar a opinião alheia. Ninguém sabe o que a outra está passando, vivendo e sentindo. Só parem. Adriana Lima, linda desde sempre”.

Antes disso, Adriana já tinha compartilhado uma foto sem maquiagem após ver os comentários maldosos e defendeu a sua aparência. “O rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, duas pré-adolescentes, um menino ativo, um bebê de um ano aprendendo a andar, e três cachorros. Obrigada pela sua preocupação”, alfinetou.

Marina Ruy Barbosa esteve no treino do GP Brasil e usou brincos estilosos

A atriz Marina Ruy Barbosa chamou a atenção com detalhe em seu visual ao marcar presença no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na tarde deste sábado, 4. Ela foi ao local para conferir o treino classificatório do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 e caprichou na escolha do look.

A beldade apareceu com um vestido preto com recorte na lateral, botas de salto alto e acessórios dourados. Tanto que o brinco dela chamou a atenção e surpreendeu pelo valor.

A ruiva usou brincos de ouro 18 quilates em formato de gota. O acessório é da grife Bottega Veneta e custa US$ 1.350 - cerca de R$ 6.635 - na versão maior, que é a usada pela atriz. A versão menor do brinco custa US$ 820 - cerca de R$ 4.030.

Atualmente, Marina Ruy Barbosa está no ar como a vilã Preciosa na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Foto: Tomzé Fonseca/ AgNews