Mariana Xavier chama atenção em clique na praia: "Lindíssima"

Mariana Xavier chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 28, ao recordar uma foto que tirou durante uma viagem que fez no ano passado para Barcelona, na Espanha.

Na foto postada no feed do Instagram, a atriz esbanja beleza ao surgir usando um biquíni azul e uma boia, enquanto faz pose na areia da praia. Ao dividir a recordação, ela contou sobre a experiência de liberdade que experimentou durante essas férias.

"Planejando a minha próxima viagem de férias, eu me lembrei dessa, no ano passado, que foi extremamente significativa pra mim! Barcelona me trouxe uma experiência única de liberdade: com meu corpo, meu tempo, meu dinheiro...", disse a artista no começo da legenda.

"Nós mulheres somos pouquíssimo estimuladas a nos colocarmos em primeiro lugar. Fomos ensinadas (e seguimos sendo cobradas) a ponderar um milhão de coisas antes de legitimarmos os nossos desejos", acrescentou Mariana.

Os internautas exaltaram a beleza da atriz. "Foto lindíssima", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Linda", falou uma fã.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Xavier (@marianaxavieroficial)

Mariana Xavier reflete sobre fase solteira

Recentemente, Mariana Xavier usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre sua fase solteira. A atriz relembrou o término de seu relacionamento com o ator Diego Braga, que aconteceu há um ano, e confessou que atualmente está se "sentindo bem e inteira".

"Ontem fez um ano do término do meu namoro. Entre os afazeres normais do meu dia, de repente, eu me toquei da data. Foi tão importante me lembrar disso e perceber como eu tô! Um ano atrás eu jamais imaginaria que agora eu estaria me sentindo bem e inteira assim... Na hora em que uma separação acontece, mesmo você sabendo que é a coisa certa a fazer, dói tanto, é uma ferida tão aberta, tão em carne viva, que parece que aquela dor não vai passar nunca. Mas passa!", escreveu ela em um trecho da postagem.