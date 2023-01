Mariana Rios dispensa a parte de cima do biquíni e exibe curvas impecáveis: "Perfeita"

A atriz Mariana Rios arrancou elogios dos seguidores ao surgir sem a parte de cima do biquíni

Mariana Rios(37) elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 14, ao compartilhar um novo clique exibindo toda sua beleza natural.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e apresentadora mostrou suas curvas impecáveis ao dispensar a parte de cima do biquíni durante um ensaio fotográfico na piscina. Na imagem, a morena surge com os fios molhados e apenas com a calcinha do biquíni, deixando seu bumbum em evidência.

A publicação rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos seguidores, que exaltaram a beleza da artista. "Musa", disse uma seguidora. "Deusinha, derrubou a internet aqui", brincou outra. "Perfeita demais", falou uma admiradora. "Sereia linda", comentou uma fã.

Confira a foto de Marina Rios fazendo topless:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mãe de Mariana Rios de biquíni

Mariana Rios usou as redes sociais para comemorar o aniversário da mãe, Adriana Rios. Com várias fotos, a atriz se declarou e destacou toda a beleza da mãe, principalmente ao postar um registro em que ela aparece de biquíni, ostentando um corpaço escultural e uma barriga chapada.

"Mãe, Dizem que quando vamos reencarnar, escolhemos nossos pais. Que bom que pude escolher você como minha mãezinha! Me amou, cuidou de mim, me ensinou a dar os primeiros passos em direção a longa caminhada da vida! Você me acolhe, me ajuda, me entende…", escreveu ela em um trecho da homenagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!