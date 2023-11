Mariana Goldfarb ostenta corpo escultural durante viagem

Solteira, a modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb ganhou elogios ao abrir o álbum de fotos de sua viagem

Mariana Goldfarbchamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 31, ao compartilhar uma sequência de cliques da sua viagem. Ela está passando alguns dias na Bahia, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e passar pela natureza.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a modelo e influenciadora digital esbanjou toda sua beleza natural ao surgir sem maquiagem enquanto desfrutava as belas paisagens. Para o momento de lazer, a famosa surgiu usando um biquíni e uma minissaia, deixando seu corpo sarado à mostra.

"Bahia, meu amô", escreveu Goldfarb na legenda da publicação, recebendo diversos elogios dos internautas. "Que linda", disse um seguidor. "Maravilhosa", falou outra. "A mais perfeita de todas", comentou uma fã. "Diva", afirmou mais uma.

Vale lembrar que Mariana está solteira desde o fim do seu casamento com o ator Cauã Reymond, em abril deste ano. Os dois estavam juntos desde 2016, e oficializaram a união em 2019, no interior de Minas Gerais.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Mariana Goldfabr rebate cobranças dos seguidores

Recentemente, Mariana Goldfarb se manifestou sobre as cobranças que recebe dos seguidores quando publica fotos ao lado de homens. Solteira desde o fim do casamento com o ator Cauã Reymond, a influenciadora ficou revoltada com a situação.

"Tenho amigos e eu posto os meus amigos. E não é porque eu posto os meus amigos que tenho algum tipo de relacionamento amoroso com eles. Postei dois amigos meus agora recentemente, e várias pessoas vieram me perguntar se eu estava namorando. Vou deixar uma coisa muito clara: primeiro que eu não devo satisfação pra ninguém, segundo que eu sou uma mulher que se dá bem com homens de maneira geral, terceiro eu posso ter amigos homens e quarto você não tem nada a ver com isso", desabafou.