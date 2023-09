Mariana Goldfarb reage ao ser cobrada por postar fotos com homens: 'Não devo satisfação'

Mariana Goldfarb não assume nenhum relacionamento desde o fim do casamento com Cauã Reymond

Mariana Goldfarb se manifestou sobre as cobranças que recebe dos seguidores quando publica fotos ao lado de homens. Solteira desde o fim do casamento casamento com o ator Cauã Reymond, a influenciadora ficou revoltada com a situação.

"Tenho amigos e eu posto os meus amigos. E não é porque eu posto os meus amigos que tenho algum tipo de relacionamento amoroso com eles. Postei dois amigos meus agora recentemente, e várias pessoas vieram me perguntar se eu estava namorando", relatou no Instagram.

"Vou deixar uma coisa muito clara: primeiro que eu não devo satisfação pra ninguém, segundo que eu sou uma mulher que se dá bem com homens de maneira geral, terceiro eu posso ter amigos homens e quarto você não tem nada a ver com isso", acrescentou a modelo.

Mariana Goldfarb abre o jogo sobre a vida pessoal

Mariana Goldfarb afirmou também que se ela estivesse com alguém os fãs já saberiam. "O que mais tem aqui é gente cuidando da vida dos outros. Então pode ter certeza que quando eu estiver com alguém vocês vão saber", assegurou.

"E se cada homem que eu postar aqui vocês acharem que eu tô pegando, vai ficar complexo. Minha fama vai ficar meio... Não ligo muito para isso, mas vai ter uma galera então. Porque eu posto bastante", ironizou a apresentadora.

Mariana Goldfarb defende Luísa Sonza

No dia anterior, Mariana Goldfarb foi uma das famosas a apoiarem Luísa Sonza após anúncio de término por traição. "Eu estou amando as mulheres se manifestando, falando, expondo esses buchas, esses homens frouxos. Tô achando o máximo. Muito bom. É só o começo, né Brasil?", avisou.

"A gente trabalha, estuda, ganha nosso dinheiro. Não dá, não. Esse tempo já passou, acabou-se. Quem viveu, viveu, e quem não viveu, não vive mais. Porque agora, foguete não dá ré. Acabou. Acabou a impunidade", disparou.