Mari Palma dá show de beleza em ensaio ao natural e reflete: “Mulher livre”

Apresentadora da CNN, Mari Palma, impacta com beleza natural e divide reflexões sobre liberdade em novo ensaio fotográfico

Nesta quarta-feira, 24, a apresentadora Mari Palma surpreendeu seus seguidores ao compartilhar novos registros de um ensaio fotográfico em suas redes sociais. A comandante do ‘CNNPop’ na CNN Brasil, dividiu alguns cliques ao natural e aproveitou para deixar uma mensagem inspiradora sobre a liberdade feminina.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Mari dividiu o registro em que aparece posando livre de qualquer peça de roupa na parte superior. A jornalista, que tem o corpo repleto de tatuagens, deixou alguns de seus desenhos à mostra no clique, em que aparece sorrindo e curtindo o momento de liberdade no ensaio.

Mas na legenda, a apresentadora contou que teve dificuldades para se reconhecer nos registros fotográficos: “Recebi as fotos do ensaio que eu fiz quando mudei o cabelo e demorei pra conseguir me reconhecer nelas. demorei pra entender que aquela mulher livre, sorrindo, era eu. Nunca tinha me visto daquele jeito”, iniciou.

Na sequência, Mari contou que está passando por um período de muitas transformações e também, de liberdade: “Hoje eu percebo que perdi muito tempo de olhos fechados. Sim, sou eu. Sou todas as versões de mim. A mistura da menina com a mulher. Às vezes uma, às vezes outra. Mas sempre eu. E sempre mudando”, ela celebrou as mudanças.

Nos comentários da publicação, a jornalista recebeu apoio nesta nova fase e também muitos elogios de seus seguidores: “Amando essa fase linda, leve e solta! Seja sempre você, Mari!”, disse uma admiradora. “Está muito linda, bem Mariana mesmo”, comentou mais um. “Perfeita e inspiradora demais!!!!”, exaltou uma terceira. "Metamorfose! Linda demais", disse outra.

Vale lembrar que 2023 foi um ano de muitas mudanças para a comunicadora da CNN. Além de passar por uma transformação no visual e ficar loiríssima pela primeira vez, Mari também passou por um término. A apresentadora colocou um ponto final na união com o jornalista Phelipe Siani, após cinco meses de casamento.

Em entrevista para a Revista CARAS, Mari abriu as portas de sua casa, e também de seu coração sobre a separação: “Antes de tudo, somos muito amigos. As pessoas seguem procurando um motivo, mas a verdade é que a gente se redescobriu na relação. Para nós, faz mais sentido seguir separado e não há tensão em cima disso”, afirma ela.

