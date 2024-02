Mari Gonzalez radicaliza em mudança de visual e divide opiniões

Comemorando seus 30 anos, Mari Gonzalez radicaliza em mudança de visual com nova cor de cabelo e divide opiniões de seus seguidores; confira!

A influenciadora digital Mari Gonzalez decidiu repaginar o seu visual para entrar em uma nova fase de sua vida. Após seu aniversário de 30 anos, a ex-BBB mudou a cor de seu cabelo e chocou seus seguidores com o resultado.

Em seu perfil oficial do Instagram neste domingo, 18, Mari compartilhou alguns cliques onde exibiu seu novo cabelo ruivo, com tom super vibrante de vermelho. "Por essa nem eu esperava! Ruiva?? Tô muito feliz com esse match de transformação pra marcar os meus 30 anos. Chegou na hora certa", escreveu ela na legenda da publicação.

A mudança, no entanto, dividiu a opinião dos internautas. Alguns não aprovaram o resultado do seu cabelo: "Ficou bom não", "Dessa vez não ficou legal, esse tom apagou você", "Ela é perfeitaaaa! Agora esse tom realmente não valorizou ela…. ", disseram.

Outros logo vieram defender a mudança de Mari. "'Não gostei, não ficou bom', e desde quando vocês têm que gostar? Quem tem que gostar é a MARI, quem são vocês na fila do pão?", respondeu um fã. "Linda de qualquer jeito!", elogiou outro. "Eu amei a transformação!!!!", enalteceu mais um.

Mari Gonzalez abre o jogo sobre curtir Carnaval de Salvador solteira

Solteira desde o término de seu relacionamento com Jonas Sulzbach, a influenciadora Mari Gonzalez falou com a CARAS Brasil sobre como é estar solteira na folia de Carnaval depois de anos em um relacionamento.

"Carnaval solteira, mas trabalhando. O foco está todo para o trabalho esse ano. Quando a gente fica solteiro, eu acho que fica muito nessa expectativa: 'Tá paquerando? Como é que tá?'. Mas assim, eu tô tão focada", afirma ela, que está comandando o Mesacast BBB 24, no Globoplay.

"Agora eu tô morando no Rio, né? Mudei de São Paulo. Então minha vida mudou inteira, estou me adaptando e trabalhando todos os dias. Eu tô quase morando na Globo. Então eu estou focada no trabalho, mas vou estar aí pelo camarote, vamos ver", afirma.

