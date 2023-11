Mari Gonzalez ostenta corpo sarado ao abrir álbum de fotos de viagem

A ex-BBB e influenciadora digital Mari Gonzalez ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem

Mari Gonzalez elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 28, ao abrir o álbum de fotos da sua viagem. Ela está curtindo alguns dias de descanso em Salvador, na Bahia, ao lado dos pais, Alfredo e Sônia.

Solteira desde o início de outubro, quando revelou que deu um tempo no noivado com Jonas Sulzbach, a ex-BBB e influenciadora digital impressionou ao exibir seu corpo sarado ao surgir de biquíni enquanto aproveitava o dia ensolarado na piscina e também na praia.

Em alguns registros publicado no feed do Instagram, Mari também posou com os pais durante um jantar e também mostrou os dois relaxando na piscina. "No meu lugar", escreveu ela na legenda da publicação.

A ex-BBB recebeu diversos elogios. "Muito perfeita", disse uma seguidora. "Deusa da beleza", escreveu outro. "Maravilhosa como sempre", falou uma fã. "Família linda", comentou uma fã. "Zero defeitos", afirmou uma admiradora.

O que acontecerá com a mansão de Mari e Jonas?

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach afirmaram que estão dando um tempo na relação no início de outubro. Juntos desde 2015, eles anunciaram o noivado no ano passado e estavam construindo uma mansão em Alphaville, São Paulo. Leonardo Marcondes, advogado especialista em direito de família, explica que, com a possível separação, Mari e Jonas não passariam por uma divisão de bens automática, como acontece em relações oficializadas.

"Mari e Jonas estiveram juntos por oito anos. Isso, somado a outros elementos, pode ser visto como evidência de união estável, na qual há comunhão parcial de bens adquiridos durante a relação. Tudo o que foi adquirido na constância do relacionamento será dividido meio a meio, exceto os que foram adquiridos por herança ou doação unilateral", explica, em entrevista à CARAS Brasil. Saiba mais!