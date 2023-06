Marcos Mion abaixa a bermuda para exibir as coxas musculosas na web

Marcos Mion impressiona os fãs ao mostrar suas pernas musculosas em 'close' nas redes sociais: 'Pernas de milhões'

O apresentador Marcos Mion mostrou que está com o treino de pernas em dia ao ostentar suas coxas musculosas nas redes sociais. Na última quarta-feira, 21, o artista ostentou o seu corpo sarado ao posar na academia em um registro inesperado.

Ele fez um vídeo sem a bermuda e só usando uma camisetapreta para exibir as pernas musculosas. "PRIMEIRO DIA COM 44 E CONTINUA TUDO BEM! Passa pro lado que tem a foto!", disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e elogiaram o comunicador. “Pernas de milhões”, disse um seguidor. “Tá bem demais”, afirmou outro. “Pernas de He-Man”, comentou mais um. “Adoro!”, declarou outro. “O pai tá forte”, brincou mais um.

No dia 20 de junho, Marcos Mion comemorou seu aniversário de 44 anos ao lado dos filhos e da esposa. Nas redes sociais, ele mostrou as fotos da celebração e agradeceu pela vida. "E então…44! Como foi meu café da manhã. Soprando as velas. Onde virei a meia noite. Obrigado Jesus Cristo por me dar a benção de um ano mais intenso e maluco do que o outro! Nossa Senhora Santa Maria, sempre aos seus pés de joelhos, agradecendo e contando com a senhora para cada momento! Não rezemos por uma vida sem dificuldades, rezemos por fé, resiliência e força para superar todas que vierem! Tô muito feliz!", declarou.

Marcos Mion faz nova tatuagem

O apresentador Marcos Mion decidiu fazer uma tatuagem para homenagear o seu filho mais velho, Romeo, que tem autismo. O papai coruja tatuou o símbolo do autismo, que é um quebra-cabeça colorido, em seu braço esquerdo.

“Faltava essa tatuagem. Autismo. Na pele. Pra sempre. Ao mundo que mudou meu mundo. E nada mais simbólico do que essa arte que mostra que o autismo virou minha essência, meu amor. Foi a mudança na minha vida que me guiou até onde estou. Obrigado Romeo, meu amor, porque ao virar meu mundo do avesso, você tava virando ele do jeito certo”, disse ele.