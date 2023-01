Marcela Mc Gowan chama atenção ao mostrar suas curvas impecáveis em cliques de biquíni fio-dental

A ex-BBB Marcela Mc Gowan postou fotos de biquíni e elevou a temperatura das redes sociais com suas curvas

A ex-BBB Marcela Mc Gowan (33) arrancou elogios dos internautas publicar uma sequência de cliques da sua viagem pela Bahia ao lado da namorada, a cantora Luiza Martins (30).

Em seu perfil no Instagram, a médica surgiu usando um biquíni fio-dental prata, e chamou a atenção ao ostentar suas curvas perfeitas e sua barriga sarada.

"Dump de férias e biscoitagem", brincou a influenciadora digital na legenda da publicação, ao mostrar suas poses na piscina e também durante alguns passeios na praia.

A beleza e o corpão da ex-BBB deixou os fãs impressionados. "Deusa", disse uma seguidora. "Um mulherão da p****", afirmou outra. "Que raro ver uma sereia fora do mar", falou uma admiradora. "A mulher mais lindo do mundo", comentou um fã.

Confira as fotos de biquíni de Marcela Mc Gowan:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

Aniversário de namoro

Marcela e Luiza completaram dois anos de namoro e a ex-participante do BBB 20 fez questão de comemorar a data dividindo mostrando vários momentos especiais ao lado da amada e fazendo uma declaração de amor para a cantora.

"Há dois anos me ensinando que amor pode ser intenso, sem machucar. Pode ser calmo, sem entediar. Que é possível me entregar e continuar inteira. Dia 22/11/2020 você entrou na minha vida de maneira despretensiosa, e no primeiro momento, eu sabia que estava encrencada", escreveu ela em um trecho da declaração.

