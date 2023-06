Maraisa choca com antes e depois após transformação radical: "Gente"

OUTRA PESSOA! Fã gera polêmica na web ao comparar visual de Maraisa antes da fama; veja a diferença

Nesta semana, uma fã da dupla de Maiara e Maraisa, gerou polêmica na web ao fazer uma comparação do visual de Maraisa antes da fama. Isso porque a internauta resolveu fazer uma montagem com duas fontes da cantora mostrando a diferença gritante entre uma fase e outra da artista.

Dona de um estilo de dar inveja, Maraisa surge na primeira foto usando um top e uma calça justinha prata. A produção escolhida pela musa destacou sua cintura fininha. Já no segundo clique, a sertaneja deixou os fãs surpresos com o rosto natural e sem nenhum procedimento no início da carreira.

"Agora eu tenho certeza que não existe pessoa feia, existe pessoa sem dinheiro", legendou Lopes a postagem que virou assunto na web e foi replicada em diversas contas no Instagram. Totalmente diferente, o visual Maraisa impressionou os fãs que não pouparam reações diante da mudança.

“Ela sempre foi linda desde de nova, só mudou o nariz e a boca, certo ela com o dinheiro que tem”, apontou uma. “linda de qualquer jeito”, elogiou outro. “As pessoas com "dinheiro estão ficando com a mesma ‘cara’ “, opinou um terceiro. "Gente eu achava elas lindas kkkkkkkk agora só tá dentro do “padrão” da sociedade", analisou mais um.

Vale ressaltar que Maraisa faz dupla sertaneja com a irmã gêmea, Maiara. Discreta em relação sua vida amorosa, a morena sempre arranca elogios dos seguidores ao compartilhar sua rotina de exercícios na academia.

VEJA A MUDANÇA NO VISUAL DE MARAISA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EITA LACROU (@eitalacrou_)

NAMORADO

Há poucas semanas, Maraisa publicou uma foto de Maite Perroni, integrante da banda mexicana RBD, com seu namorado, Andrés Trovar. O que confundiu ainda mais os fãs, visto que as duas são muito parecidas.

Na legenda, Maraisa provocou mais ainda, para que ficasse o mais real possível a publicação. “Amore mio. Saudade que eu tava dele…”, brincou ela em seu perfil oficial no Twitter. A postagem deixou seus seguidores completamente malucos sem entender nada.

“Mas o que está acontecendo aqui?”, questionou uma seguidora, confusa. Uma outra ainda usou um tweet da própria cantora para zuar de volta. Nele, estava escrito: “A fic é minha e eu faço o que eu quiser”. “Uai, não é ela não, né? Tô bugada!”, admitiu uma terceira internauta.