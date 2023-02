Manu Gavassi esbanja beleza em selfies tiradas ao desembarcar no Rio de Janeiro

A cantora Manu Gavassi deu um show de beleza ao compartilhar selfies em seu quarto de hotel no Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, 10, Manu Gavassi compartilhou em seu Instagram que desembarcou no Rio de Janeiro e compartilhou algumas selfies.

A cantora mostrou algumas fotos tiradas do seu quarto de hotel com vista para a praia. Manu surgiu com uma camisola preta estampada com bolinhas brancas e sem maquiagem.

Na primeira selfie compartilhada, a ex-BBB aparecia sorrindo e escreveu na legenda: “Felizinha no Rio! Me achei com cara de adulta nessa foto. Curti”.

A segunda foto da finalista do BBB 20 aparecia de frente a um espelho que mostrava um pouco do quarto do hotel em que está hospedada.

Reprodução: Instagram

BBB!

Com o BBB 23 no ar, a CARAS Digital relembrou a participação de Manu na primeira edição do reality-show dirigido por Boninho que contou com a participação de figuras famosas, em 2020.

Além de viralizar uma dança da música "Don't Start Now", de Dua Lipa, a artista foi pioneira em deixar gravado diversos vídeos em suas redes sociais enquanto estava confinada.