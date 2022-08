Maluma baixa a toalha até o limite e quase mostra demais: ''Obra de arte''

Bronzeado, cantor Maluma baixa a toalha até o limite e deixa parte do bumbum à mostra em clique sensual

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 10h36

O cantor Maluma (28) levou os fãs à loucura na última quarta-feira, 24, com uma postagem quente em suas redes sociais! O astro colombiano surgiu em uma foto em que aparece apenas com uma toalha branca amarrada na cintura, deixando parte do bumbum à mostra.

De férias em Cielo, uma praia paradisíaca localizada no México, o modelo não poupou sensualidade ao posar diante de uma imensidão azul. Dando destaque a sua "marquinha" em certas partes do seu corpo, ele deixou os fãs babando com o registro.

O clique, é claro, não passou despercebido pelos seguidores que ficaram em êxtase. "Que toalha abençoada", brincou uma seguidora. "Uma obra de arte", concluiu outra. "Meu Deus, deu até um calor aqui", publicou uma terceira.

