Maisa Silva surge de biquíni em foto de viagem de aniversário

Maisa Silva relembra passeio de barco e exibe corpão em foto só de biquíni em Capri

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 15h48

A atriz e apresentadora Maisa Silva (20) relembrou com carinho de sua viagem de férias para Capri, na Itália, para celebrar o seu aniversário de 20 anos de idade. A estrela compartilhou com os fãs as fotos de seu passeio de barco pela região e apareceu só de biquíni em uma das fotos.

A beldade deixou à mostra a sua boa forma e a barriguinha sarada. Além disso, ela também surgiu com uma calça com transparência enquanto posava para as fotos. “Do dia em que eu completei 20 anos”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva vai morar sozinha

A atriz e apresentadora Maisa Silva contou que já escolheu um novo lar para morar e sair da casa dos pais em breve. A revelação foi feita quando Maisa respondeu algumas perguntas dos fãs nas redes sociais. Um seguidor quis saber: “Por que decidiu morar sozinha?”. E ela esbanjou sinceridade em sua resposta.

“Em 2017, comecei a frequentar muito SP (moro um pouco afastada) por conta da escola, amizades e trabalho. Acabei realmente passando incontáveis dias no trânsito e em 2018 coloquei na cabeça que precisava de uma 'base' lá para otimizar meu tempo e, consequentemente, minha qualidade de vida”, disse ela.

E continuou: “Com 18 anos, achei meu cantinho ideal e 2 anos depois (esse ano) peguei as chaves. Pretendo me mudar ano que vem para um espaço só meu, onde quero viver momentos muito bons e também crescer como pessoa. Claro que a casa dos meus pais vai sempre ser meu lar e vamos continuar passando muito tempo juntos porque, afinal de contas, trabalhamos juntos!”.