Mais magra, Maiara surge só de maiô durante caminhada ao ar livre

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, mostrou sua boa forma durante caminhada após perder mais de 20 quilos em seu peso

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, ostentou sua beleza impecável em nova aparição nas redes sociais. A beldade aproveitou um momento de folga no último final de semana para fazer uma caminhada ao ar livre em uma fazenda. Porém, ela escolheu um look diferente.

A estrela apareceu só de maiô com estampa de oncinha ao caminhar pela área externa de uma fazenda. A musa tirou até o shorts que usava para exibir sua beleza deslumbrante.

Vale lembrar que Maiara emagreceu 23 quilos nos últimos meses após mudar sua alimentação e colocar os exercícios físicos em sua rotina.

Maiara nega rumores de affair com ex

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa para negar os rumores envolvendo sua vida amorosa. Nesta quinta-feira, 21, ela foi alvo de boatos de que teria reatado o relacionamento com seu ex-namorado Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba. Porém, ela negou.

Em um comunicado oficial, a equipe da sertaneja informou que ela ficou surpresa ao ver os boatos enquanto está viajando com sua família.

“Maiara se surpreende ao ver uma notícia sobre sua volta com Fernando Zor. A cantora tirou alguns dias de folga e está viajando com a irmã e o cunhado. Maiara nega e foi categórica ao afirmar que se trata de fake news!”, informaram.

Maiara e Fernando viveram um romance entre idas e vindas por alguns anos, mas colocaram um ponto final na relação no primeiro semestre de 2023.