Maíra Cardi faz mudança radical no cabelo e Arthur Aguiar diz: 'Tá linda!'

Maíra Cardi dá adeus ao cabelão castanho e adere aos fios mais curtos e loiríssimos. Confira o antes e o depois

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 12h13

A coach Maíra Cardi (38) está com novo visual! Nesta quinta-feira, 1, ela revelou que cortou o cabelo e mudou a cor dos fios. Nas redes sociais, a estrela comemorou a renovação do cabelo com um vídeo de antes e depois nas redes sociais.

Nas imagens, Maíra mostrou que se despediu do cabelo comprido e castanho para aderir aos fios na altura dos ombros e loiros.

"Legalmente loira! Novo ciclo, novo look. Como vocês bem sabem, eu amo transformações! Mas dessa vez, a transformação foi um presente para mim mesma. Dizem que quando a mulher muda o cabelo, ela está pronta para mudar de vida. A minha renovação eu já comecei e eu posso te ajudar a começar a sua! E aí, tá esperando o que para se transformar?", disse ela na legenda.

Nos comentários, Maíra Cardi recebeu elogio do marido, o ator e cantor Arthur Aguiar (33). "Tá linda!", disse ele.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar fazem planos para mudar de país

Maíra Cardi e Arthur Aguiar estariam pensando em mudar de vida. Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, os dois estariam pensando em se mudar para os Estados Unidos em algum momento da vida.

O colunista ainda revelou que a intenção do casal seria ter uma vida mais simples e segura ao lado dos filhos. Atualmente, Maíra Cardi está em uma viagem com o filho mais velho, Lucas, na Califórnia. Enquanto isso, Arthur está no Brasil com a filha, Sophia.

