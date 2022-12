Maiara arrasa ao eleger vestido preto curtinho com decotão para show: ''Que escândalo''

Cantora Maiara exibe produção impecável com look todo preto e detalhes em transparência para apresentação ao lado da irmã e dupla Maraisa

Para mais um dia de trabalho ao lado da irmã, Maraisa (34), a cantora Maiara (34) arrasou ao apostar em um look todo preto!

Em apresentação em São Paulo no Villa Country na madrugada desta sexta-feira, 02, a sertaneja caprichou na produção com um vestido curtinho com detalhes em transparência.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou série de fotos exibindo a produção impecável e aproveitou para fazer uma reflexão. Nas imagens, ela aparece com parte dos cabelos presos ao posar com o look poderoso com decotão, completando o visual com botas brilhantes de cano alto e sensualizando para a câmera.

"Eu sou todo esse amor que você projeta em mim... Eu sou sua alegria, sua bondade, sua paz... Por isso quando me elogia... Eu sempre respondo... "São seus olhos!" Eu sou exatamente como você me vê... Eu sou exatamente o que existe dentro de você! Simbora Villa Country! To prontinha pra vocês!", escreveu Maiara ao legendar a postagem, recebendo chuva de elogios.

"Gataaaaa", destacou Pocah. "Aahhhhhhh que escândalo", disse uma admiradora. "Poderosa maravilhosa", babou outra. "Mulher perfeita, mulher linda", destacou uma terceira. "Que mulheeeer", elogiou mais uma.

Confira o look de Maiara para mais um show:

Maiara elege look de R$ 160 mil para festa do Grammy Latino

A cantora Maiara apostou em um look luxuoso para a festa de premiação do Grammy Latino que aconteceu em Las Vegas, nos EUA, nrecentemente. Concorrendo na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o projeto Patroas 35%, gravado com Marília Mendonça (1995-2021), ela caprichou na produção e roubou a cena.

Com o auxílio da especialista e fashion stylist Roze Motta, a artista sertaneja surgiu arrasadora para o evento internacional. Segundo a profissional, que trabalha há três anos com Maiara, a cliente queria um look sóbrio, mas que contasse uma história.

