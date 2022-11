Luxuosa, Maiara aposta em look de mais de R$ 160 mil para festa do Grammy Latino

Cantora Maiara surgiu arrasadora usando look milionário com diamantes e peças exclusivas de grife

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 10h40

A cantora Maiara (34), da dupla com Maraisa (34), apostou em um look luxuoso para a festa de premiação do Grammy Latino que aconteceu em Las Vegas, nos EUA, nesta quinta-feira, 17. Concorrendo na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o projeto Patroas 35%, gravado com Marília Mendonça (1995-2021), ela caprichou na produção e roubou a cena.

Com o auxílio da especialista e fashion stylist Roze Motta, a artista sertaneja surgiu arrasadora para o evento internacional. Segundo a profissional, que trabalha há três anos com Maiara, a cliente queria um look sóbrio, mas que contasse uma história.

"Eu sempre busco produções exclusivas para a Maiara, algo que retrate a personalidade dela, esse brilho e força que ela teme para a noite de ontem não foi diferente", falou Roze sobre o vestido preto com brilhos e fenda.

Além das pedrarias da peça, a cantora arrematou a produção nada discreta com sandálias também com pedrarias e joias, entre elas um brinco cravejado de diamantes e anel duplo de diamantes. Todas as peças e acessórios somados ultrapassam a marca de R$ 160 mil.

Na rede social, Maiara compartilhou um clique pronta para o evento e deu o que falar. "Tô pronta Vegas! Venha", disse ela. Nos comentários, os fãs vibraram com a beleza da famosa. "Tá incrível", escreveram. "Perfeita", definiram outros.

Veja detalhes do look de Maiara montado pela stylista Roze Motta:

Fotos: Arquivo Pessoal

A cantora Maiara mostrou que está curtindo sua nova mansão. Nas últimas semanas, a famosa compartilhou registros na piscina da casa e impressionou ao exibir um pouco da residência luxuosa.

Usando um maiô verde e um enfeite de borboleta na cabeça, a sertaneja apareceu plena relaxando no local. Em vídeos ela fez um 360 da área externa e revelou um pouco da vista que tem de seu lar.

