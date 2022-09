Maiara aposta em vestido verde coladinho e recortado: ''Mulher mais linda''

De maquiagem geométrica, cantora Maiara posta fotos com vestido justinho escolhido para mais um dia de show ao lado da irmã e dupla, Maraisa

A cantora Maiara (34) colecionou elogios dos seguidores nas redes sociais, mais uma vez, ao postar novas fotos do look escolhido para cumprir agenda de shows ao lado da irmã, Maraisa (34)!

Na madrugada desta terça-feira, 27, a artista surgiu deslumbrante na web com um vestidinho com fenda verde. Com os cabelos presos em rabo de cavalo, a gata apostou em uma maquiagem bem diferente, geométrica, na mesma cor do visual.

Fazendo carão, Maiara publicou registros poderosos exibindo a produção impecável para mais uma apresentação.

"Pensa... Mas pensa verde. Verde é a cor da esperança. Que a Natureza alcança!", escreveu Maiara na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à sertaneja. "Tão linda, tão iluminada", "A mulher mais linda desse mundo", "Maravilhosaaaa", "Perfeita demais", "Essa mulher, meu Deus", "Que linda", destacaram os internautas.

Na segunda-feira, 26, Maiara ostentou suas curvas perfeitas no vestido curtinho pink, deixando os ombros à mostra com mangas bufantes.

Confira o look de Maiara:

