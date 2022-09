Em meio a boatos de término, Maiara surge deslumbrante com look justinho: ''Viva o milagre!''

Cantora Maiara aposta em produção impecável com vestidinho rosa após rumores de fim do namoro com Fernando Zor

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 09h20

Em meio a rumores de término do namoro com Fernando Zor (38) mais uma vez, a cantora Maiara (34) roubou a cena nas redes sociais ao mostrar look escolhido para cumprir agenda de shows!

Na madrugada desta segunda-feira, 26, a sertaneja compartilhou uma sequência de fotos em que aparece com um vestido rosa poderoso. Fazendo carão e sorridente, a artista exibiu a produção para mais uma apresentação ao lado da irmã e dupla, Maraisa (34).

Nos cliques em seu feed no Instagram, Maiara ostentou suas curvas perfeitas no vestido curtinho pink, deixando os ombros à mostra com mangas bufantes. Com os cabelos longos e ondulados soltos, a gata arrancou elogios da web.

"Viva o milagre!", escreveu Maiara na legenda da postagem.

Nos comentários do post, os fãs exaltaram a beleza da gata. "Carinha de criança que faz arte", "Que mulher maravilhosa!!", "Que perfeita!", "Boneca lindaaaa, milagre vivo", "Deusaaaa", "Você fica linda demais de rosa, vida", "Toda barbiezinha", babaram os admiradores.

Vale lembrar que Maiara e Fernando não se pronunciaram oficialmente sobre o fim do relacionamento pela décima primeira vez.

Confira o look de Maiara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maraisa nega indiretas sobre relacionamento de Maiara e Fernando Zor

Maraisa negou que tenha enviado indiretas para o relacionamento de sua irmã, Maiara, com Fernando Zor. No último final de semana, ela viralizou na internet após fazer comentários sobre um homem que teria traído a namorada. Porém, a artista afirmou que não é uma indireta para a irmã.

"Quem conhece a gente sabe que sempre utilizamos as redes sociais para divulgar nossas novidades, sempre postamos canções e sempre vamos fazer isso, durante todo o final de semana postaram diversas matérias falando que os conteúdos eram indiretas sobre o relacionamento da minha irmã...", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!