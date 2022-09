Maraísa rebate rumores de que teria mandado indireta: 'Estratégia'

Maraísa se pronuncia após viralizar por causa de comentário sobre chifre em meio aos rumores de que a irmã, Maiara, rompeu o namoro com Fernando Zor mais uma vez

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 09h10

A cantora Maraísa (34), da dupla com Maiara (34), negou que tenha enviado indiretas para o relacionamento de sua irmã, Maiara, com Fernando Zor (38). No último final de semana, ela viralizou na internet após fazer comentários sobre um homem que teria traído a namorada. Porém, a artista afirmou que não é uma indireta para a irmã.

Vale lembrar que Maiara e Fernando estão no meio de rumores de que teriam terminado o namoro mais uma vez. Por enquanto, eles não se pronunciaram oficialmente se estão juntos ou separados.

"Quem conhece a gente sabe que sempre utilizamos as redes sociais para divulgar nossas novidades, sempre postamos canções e sempre vamos fazer isso, durante todo o final de semana postaram diversas matérias falando que os conteúdos eram indiretas sobre o relacionamento da minha irmã...", disse ela.

E completou: "O retrato social é igual para todas nós, não importa o quanto sucesso você faça as pessoas sempre vão esperar a fragilidade e dependência afetiva da mulher, nunca esperam uma estratégia bem feita de divulgação".

Relembre o post polêmico de Maraísa

No final de semana, Maraísa postou uma mensagem enigmática sobre o término de um casal e uma suposta traição.

"Muita gente não termina preocupado com que os outros vão falar na rua, se preocupam com o que o outro sabe de você, mas a pessoa pensou alguma coisa antes de pisar na bola?! Tem gente que aguenta desrespeito, manipulação, o chifre é o de menos, de tão pesado que é a relação…", começou dizendo.

Maraisa não parou por aí e continuou: "E não adianta vir falar que a pessoa faz isso porque o pai e a mãe não ensinaram quando era criança, tadinho(a), né?! Falta de caráter é falta de caráter e pronto! Ninguém colocou uma arma na cabeça da pessoa para ela te trair... traição em todos os sentidos eu falo..".

Por fim, a sertaneja disparou: "Pensasse antes de ter feito, o que você chama de "erro", eu chamo de "escolha", ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou: Beija minha boca".