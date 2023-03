Magérrima, Juliette Freire arrasa em foto só de biquíni

De biquíni fininho, Juliette Freire deixa a barriga chapada à mostra ao tomar um banho de lagoa

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (33) aproveitou o final de semana de sol para se refrescar em uma lagoa no meio da natureza. Na tarde deste sábado, 4, a estrela apareceu só de biquíni laranja e fininho nas redes sociais e sua beleza chamou a atenção.

A musa deixou a barriga sarada à mostra e também suas pernas torneadas e as curvas impecáveis ao posar dentro da água. Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios para a artista. “Deusa”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Linda demais”, declarou mais um.

Recentemente, Juliette deu o que falar ao comentar sobre o BBB 23. Ela contou quais são os seus participantes favoritos. “Eu gosto de Amanda, de Sapato, de Aline, tem uma que canta, achei ela lindíssima a Marvvila, a outra também, a Sarah, a Larissa, Bruna, Fred. Eu gosto de um monte de gente, minha gente, acho o povo engraçado, se eu for citar, não vou lembrar o nome de todo mundo”, opinou.

“Não tem uma pessoa que eu não goste. Às vezes tem, mas neste não tem uma pessoa que eu não goste, sabe? ‘Aí não gosto dessa pessoa’. Acho todos ok, gente boa”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Juliette revela que está com virose

Em outro momento, Juliette Freire contou que ficou doente após o carnaval. Ela contou que passou mal e foi diagnosticada com virose. "Eu tinha acabado de chegar do Carnaval de Salvador e tinha um monte de coisa para contar para vocês. Estava muito eufórica, muito feliz, mas estava com um cansaço fora do normal. Aí descansei um dia, muito enjoada, tonta, pressão baixando... aí no outro dia aconteceu o negócio de vovó e eu passei muito mal e pensei que era emocional. Mas não parei de passar mal e a viagem foi horrível", disse ela.

Logo depois, ela contou que já diagnosticada por um médico. "Aí cheguei ontem e dois médicos vieram me examinar e estou com uma virose, muito desidratada, aí tomei soro, medicação, tô com a barriga dolorida. Então vou ficar mais quietinha esses dias, de repouso, mas está tudo bem. Tem um monte de gente doente depois desse Carnaval, mas eu nem bebi, bebi um dia só. Foi mais a correria mesmo, a imunidade baixou e o emocional também", afirmou.