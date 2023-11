Magérrima, Agatha Moreira se exercita em praia no Rio de Janeiro

De top e shorts, Agatha Moreira é flagrada ao praticar exercício físico em uma praia no Rio de Janeiro

A atriz Agatha Moreira aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 22, para se exercitar ao ar livre. A estrela e seu namorado, o ator Rodrigo Simas, foram jogar vôlei na areia de uma praia na companhia dos amigos.

Entre uma jogada e outra, Agatha mostrou sua beleza impecável. Magérrima, ela ostentou sua barriga trincada e a cinturinha fina ao surgir apenas de top e shorts para se exercitar.

Atualmente, a atriz interpreta a personagem Graça na novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo. Por sua vez, Rodrigo Simas está longe das novelas desde Cara e Coragem, de 2022, e já está escalado para o remake de Renascer, que deve ser produzido em 2024.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Agatha Moreira fala sobre sua personagem em Terra e Paixão

Em entrevista na CARAS Digital, Agatha Moreira contou mais detalhes sobre a sua vilã Graça na novela Terra e Paixão. "Acho que ela acaba metendo os pés pelas mãos e o que ela faz, ela acredita, de verdade, que é para o bem dela, para o bem do Daniel, para o bem do outro, que vai ser melhor assim. Não a vejo fazendo uma maldade pensando que aquilo é de uma forma maldosa", confirmou.

Além disso, ela declarou estar expandindo os horizontes na música sertaneja com a personagem, apesar de já ser fã das vozes femininas do gênero. "Eu confesso que sou muito fã do sertanejo feminino, mas estou abrindo todo um horizonte para o masculino, tirando o sertanejo antigo, que a gente sempre gosta. 'Evidências' a gente canta com as vísceras", declarou Agatha Moreira. Além das músicas sertanejas, a atriz ainda revelou que escutou outras coisas para entrar na personagem de Terra e Paixão. "Ouvi muitos podcasts agropecuários para pegar o sotaque, porque eu sempre fico muito desesperada", compartilhou