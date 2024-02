Mãe de Rafa Vitti passa por mudança drástica e nova silhueta impressiona

Mudou muito? Mãe de Rafa Vitti e musa dos anos 90, Valéria Alencar impressiona ao exibir silhueta fininha após transformação no estilo de vida

A atriz Valéria Alencar, figura marcante dos anos 90, surpreendeu ao passar por uma transformação drástica recentemente. Em suas redes sociais, a mãe dos atores Francisco Vitti e Rafa Vitti contou que passou por uma mudança em seu estilo de vida e deixou os seguidores impressionados ao exibir o antes e depois com sua nova silhueta.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Valéria compartilhou uma foto de dois anos atrás e explicou que havia ganhado peso após passar cinco meses na Itália: “Estava beirando 75kg!!! Foi a fase em que ganhei mais peso e sem nem perceber. Deixei as roupas cada vez mais largas para me permitir comer e não pensar no amanhã”, lembrou.

Quando retornou ao Brasil, a musa contou que enfrentou problemas de saúde e acabou se negligenciando: “Exames alterados, humor, emoções e uma total falta de atenção em si! Foi um processo longo e solitário, mas também foi uma fase expansiva, criativa e ao mesmo tempo um mergulho, em mim e com as pessoas do meu convívio”, disse.

“Pressão alta, problema com ansiedade, colesterol, má alimentação e falta de exercício, desânimo, falta de tudo, vontade de sumir e mudar de nome!!!!”, Valéria desabafou sobre a fase delicada em sua vida pessoal. No entanto, a atriz relatou que tudo mudou no final do ano passado, quando decidiu focar em si mesma com o apoio da família.

“Motivada, pelo trabalho, filhos, marido, netos, decidi encarar a tal academia”, a atriz contou que contou com o apoio de uma personal trainer, além desfazer drenagens e ter uma dieta personalizada por uma nutricionista: “Específica para mulheres na flor da minha idade passando pelos processos da tão amiga menopausa”, relatou.

As mudanças no estilo de vida surtiram efeito, e Valéria celebrou exibindo sua nova silhueta nas redes sociais: “De outubro pra cá tivemos ótimos resultados, consistentes e vigilantes! Estava na casa dos 72 kg e hoje estou com 64kg, perdi 8kg com alegria e também na “força do ódio” de vencer a preguiça”, disse feliz da vida com a mudança.

Para concluir a declaração, a atriz agradeceu o apoio do marido, o ator João Vitti, com quem tem dois filhos: “Estou na metade de um caminho de infinitos encontros e parcerias! Obrigada meu amor, João, que me incentiva a fazer abdominal”, escreveu a artista, que participou das novelas ‘Sansão e Dalila’, ‘Os Dez Mandamentos’ e 'Nos tempos do Imperador'.

