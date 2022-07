Luísa Sonza rouba a cena ao surgir sem roupa em fotos na cama com suas pets

Fazendo sucesso com o single 'Cachorrinhas', Luísa Sonza compartilha fotos completamente nua com suas cachorrinhas e gatinha

A cantora Luísa Sonza (24) agitou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 21, ao compartilhar fotos esbanjando sensualidade!

A dona do single Cachorrinhas, que está fazendo sucesso entre o público, publicou uma sequência de registros em que aparece completamente nua deitada em uma cama.

Em seu perfil no Instagram, a loira caprichou no carão ao aparecer com suas cachorrinhas e sua gatinha de estimação. Sem roupa, a famosa cobriu os seios e deixou parte do bumbum à mostra, exibindo a marquinha de biquíni.

"Inadestrável", escreveu Sonza na legenda da publicação, fazendo referência à sua nova música.

Nos comentários, os fãs babaram pela beleza da gata. "Perfeita", "Gata", "Que mulher", "Cachorrinha perfeitaaa", "Sem condições, mulher", "A mais linda", "Perfeição de Deus", exaltaram.

Confira as fotos sensuais de Luísa Sonza com as pets:

Luísa Sonza lança o single 'Cachorrinhas'

Em conversa com a CARAS Digital, Luísa Sonza contou detalhes da nova música, Cachorrinhas. "É genial. Eu acho que é uma das músicas mais geniais que eu já fiz no sentido de sacada", disse ela ao descrever a canção. "Aconteceu muito naturalmente, inclusive uma das compositoras das duas músicas é a Elana, e foi muito a influência dela. É um pop trap e eu tô adorando esse negócio de rima e cantar rápido", explicou ainda sobre as influências do hip-hop.

