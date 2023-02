Luisa Sonza arrasa ao surgir apenas de biquíni mínimo na web

De biquíni fininho e ousado, Luisa Sonza deixa a barriga reta à mostra ao posar na frente do espelho

A cantora Luisa Sonza elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 2. No início da tarde, a musa aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e colocou um biquíni minúsculo.

Nas redes sociais, ela ostentou a sua beleza deslumbrante ao posar na frente do espelho nos stories do Instagram. Nas imagens, a loira apareceu com um biquíni lilás e verde enquanto exibia o corpo sarado. Ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis.

Recentemente, Luisa Sonza mostrou fotos de suas férias em família. Nas fotos, a musa apareceu sem maquiagem e com look despojado para curtir os dias de folga da forma mais tranquila e divertida. Nas fotos, ela apareceu brincando com sua família, em um passeio de barco, curtindo um balanço na árvore e também um jogo de futebol. Na legenda, ela apenas disse: “Lar”.

Luisa Sonza rebate crítica para a sua aparência

Recentemente, a cantora Luisa Sonza não ficou quieta ao ler uma crítica para a sua aparência. Ela fez questão de rebater um internauta que falou de sua imagem em uma montagem de fotos.

No Twitter, uma seguidora mostrou fotos da cantora e disse: “Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem”. Então, Sonza respondeu para ela e ainda fez a sua própria montagem de fotos para comparação.

“Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião. Mas pelo menos coloca foto posada x foto posada. E não uma foto posada com uma foto da sua televisão enquanto eu dou entrevista, ainda com o olho entreaberto. Segue exemplo”, escreveu.