Ludmilla provoca ao exibir bumbum impecável em clique de lingerie fio-dental: "Gostosa com intensidade"

A cantora Ludmilla deixou os fãs eufóricos ao surgir fazendo pose usando apenas uma lingerie vermelha

Ludmilla (28) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 17, ao compartilhar um clique ousado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou três fotos. Em duas imagens, ela aparece usando uma camiseta branca e uma cueca feminina cinza.

Já em outro clique, a mulher da ex-BBB Brunna Gonçalves (31) aparece fazendo pose na cama, usando uma lingerie vermelha fio-dental, e ostentando seu bumbum impecável. "Eu sou gostosa com intensidade!", afirmou ela na legenda da publicação.

A publicação de Ludmilla deixou os internautas impactados. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Socorro, eu sou cardíaca", brincou outra. "Lud do céu, não estava preparada", comentou uma fã. "Uma deusa", afirmou mais uma.

Confira a publicação de Ludmilla:

Ludmilla com lingerie fio-dental - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Ludmilla e esposa surgem com look deslumbrante

Recentemente, Ludmilla e Brunna Gonçalves deixaram seus seguidores babando ao compartilharem fotos em um ensaio de escola de samba. A cantora e sua esposa foram prestigiar a escola do Rio de Janeiro, Beija-Flor.

Para o evento, a artista surgiu deslumbrante com uma peça única toda azul e brilhante, momentos depois, para performar com a escola ela vestiu um uniforme da Beija-Flor. Já a ex-BBB e dançarina Brunna apostou na beleza ao surgir com um top branco e azul que deixava sua barriga à mostra, uma jaqueta branca e uma calça jeans.

