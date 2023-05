Ludmilla e Brunna Gonçalves esbanjam beleza e samba no pé ao visitarem escola de samba

A cantora Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves marcaram presença em ensaio da escola de samba carioca Beija-Flor

Neste sábado, 13, Ludmilla e Brunna Gonçalves deixaram seus seguidores babando ao compartilharem fotos em um ensaio de escola de samba.

A cantora e sua esposa foram prestigiar a escola do Rio de Janeiro, Beija-Flor. Ludmilla estava deslumbrante com uma peça única toda azul e brilhante, momentos depois, para performar com a escola ela vestiu um uniforme da Beija-Flor.

Já a ex-BBB e dançarina Brunna apostou na beleza ao surgir com um top branco e azul que deixava sua barriga à mostra, uma jaqueta branca e uma calça jeans.

“Hoje foi dia de curtir minha soberana”, escreveu a dona do hit “Maldivas” na legenda das nove fotos publicadas em seu Instagram.

Nos comentários, a atriz Giovanna Lancelotti escreveu: “Perfeita”. E a apresentadora do “Quem Pode, Pod”, Fernanda Paes Leme elogiou: “Deusa”.

Os seguidores da vencedora do Grammy Latino também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Perfeitas”.

Saudade!

Neste domingo, 14, Antonio Lee homenageou sua mãe Rita Lee no Dia das Mães. O filho da cantora mostrou um autógrafo que ela deu ao seu neto, Arthur, quando estava internada.

"Esse foi o último autógrafo da minha mãe. Quando eu era pequeno, não entendia muito bem esse ritual. Pessoas surgiam do nada com papel e caneta, mãos meio trêmulas. Ficavam hipnotizadas enquanto minha mãe fazia uns rabiscos. Depois, pegavam o papel de volta e saíam chorando, emocionadas. Por que um papel com um nome assinado causava tanta comoção? Com o tempo, o autógrafo foi cedendo espaço para as selfies no celular e vídeos mandando recado. Mas, hoje, mais do que nunca, eu entendo o barato do autógrafo. O autógrafo é analógico. É uma relíquia, um pedaço daquele momento, uma prova viva com reconhecimento de firma que o encontro realmente aconteceu”, escreveu.