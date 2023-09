Luciana Gimenez surpreende ao posar com look decotadíssimo para novas fotos

A apresentadora Luciana Gimenez recebeu chuva de elogios em suas redes sociais ao posar para fotos com vestido luxuoso

Nesta terça-feira, 26, Luciana Gimenez deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com um look luxuoso. A apresentadora recebeu uma chuva de elogios nas redes sociais.

A comandante do programa “SuperPop” surgiu na varanda de um prédio posando e fazendo carão com um look all-black. Com um vestido preto decotadíssimo, Luciana ainda segurava uma pequena bolsa branca nas fotos feitas por Whagner Duarte.

“Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonhe com aquilo que te faz feliz e realiza, não importa o tamanho”, escreveu a mãe de Lucas e Lorenzo na legenda do carrossel composto por cinco imagens.

Os seguidores de Luciana adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Lindíssima como sempre”, declarou um fã. Outra seguidora ainda elogiou: “Diva! Linda”. E um admirador comentou: “Mulherão”. “Maravilhosa”, decretou outra seguidora.

“Poderosa”, escreveu uma fã da apresentadora da RedeTV. Outro seguidor ainda elogiou: “Lindíssima, maravilhosa”. Um admirador exaltou a beleza de Luciana nas fotos: “Espetáculo”. E outro ainda disse: “Gata”.

No mês passado, a estrela surpreendeu seguidores ao ousar no look para um baile de gala que aconteceu em São Paulo. No evento repleto de famosos como João Guilherme, Jade Picon e Sabrina Sato.

A apresentadora surgiu com um vestido transparente cheio de brilhantes, por conta da transparência da peça ousada, os seios e a roupa íntima da apresentadora ficaram à mostra. Para completar o look, a comunicadora ainda usava uma sandália preta de salto baixo.

Solteira!

Em abril deste ano, Luciana anunciou que seu namoro com o empresário Renato Breia havia chegado ao fim. Após a notícia, diversos rumores sobre um possível novo affair começaram a surgir. Uma especulação foi que a apresentadora estivesse namorando o ex-BBB Rodrigo Mussi, que foi ao seu podcast “Bagaceira Chique”.

Porém, o próprio Rodrigo negou os rumores em uma entrevista para o site Gshow na época: "Tomei um susto quando vi essa informação. É minha amiga. Não fomos juntos para o mesmo local, nos encontramos lá. Tinha uma equipe grande de foto, maquiagem. Ela fazendo o trabalho dela de uma marca internacional e eu fazendo os meus, para outras marcas. Só isso. As fotos só que estão no mesmo lugar".