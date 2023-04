Luciana Gimenez recebe chuva de elogios ao posar com look transparente

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou em suas redes sociais algumas fotos vestindo look estiloso e transparente

Nesta quarta-feira, 12, Luciana Gimenez deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de seu look estiloso.

A apresentadora surgiu nos bastidores de seu programa, Superpop, vestindo uma blusa transparente por cima de um cropped preto, que deixava sua barriga sarada à mostra. Luciana completou o look com calças pretas.

Na legenda do post, a morena comentou sobre a estreia do seu podcast intitulado “Bagaceira chique”: “Muitos motivos para sorrir, inclusive de ansiedade pela estreia do Bagaceira Chique nessa quinta às 19h”.

Nos comentários, Silvia Abravanel marcou presença e elogiou as fotos da apresentadora: “Maravilhosa! Amo você, saudade”.

Os seguidores de Luciana também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “Como uma Deusa! Linda, maravilhosa, chique e elegante”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Essa mulher não envelhece, maravilhosa”.

Luxo!

Quem também chamou a atenção nesta quarta-feira, foi a atriz Carla Diaz que surgiu com look luxuoso em um evento de uma marca de malas de viagem.

A artista que está participando do Dança dos Famosos esbanjou beleza e estilo com um vestido preto curtinho tomara que caia.