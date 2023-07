Luciana Gimenez divide opiniões ao compartilhar treino: “Gente do céu”

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou nas redes sociais seu treino de Pilates e dividiu as opiniões de seus seguidores

Nesta segunda-feira, 10, Luciana Gimenez causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram um pouco do seu treino. A apresentadora surgiu exercitando e fazendo Pilates em sua casa.

A comandante do programa “SuperPop” surgiu em sua casa treinando com um aparelho de Pilates na sua luxuosa casa. Luciana surgiu com um conjunto azul-piscina composto por um top e uma calça legging.

“Começando segunda-feira do melhor jeito”, comentou a mãe de Lucas e Lorenzo na legenda das fotos em que aparecia se exercitando no início da semana.

Os seguidores de Luciana adoraram as fotos de treino e boa parte rasgou elogios nos comentários da postagem! “Lindíssima”, escreveu uma fã. E outo seguidor comentou: “Tão linda, Gimenez”. E outro admirador elogiou: “Que corpão espetacular”.

“Amei o look”, ainda declarou uma fã. E outra seguidora ainda reagiu às fotos dizendo: “Meu Deus! Por que tanta beleza em uma única pessoa?”. Uma admiradora também elogiou: “A modelo mais linda do mundo”.

Porém, as fotos da apresentadora do canal RedeTV não ficaram livres de críticas por parte de alguns seguidores. Uma espectadora escreveu nos comentários: “Gente do céu, que coisa magra... ela é muito bonita mas muito magra”.

Vale lembrar que Luciana está fazendo Pilates para se recuperar de um acidente sofrido em janeiro deste ano. A ex-esposa de Marcelo de Carvalho teve que realizar uma operação na perna por conta de um acidente enquanto esquiava com seus filhos.

A apresentadora segue se recuperando e recentemente comentou em suas redes sociais sobre andamento de sua melhora nas pernas: “Sigo em recuperação de um acidente grave... Percentual de massa magra, consegui reaver 1 kg”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Opinou!

A mãe de Lucas Jagger causou discórdia nas redes sociais ao dar sua opinião sobre cirurgias plásticas. A fala ocorreu durante o podcast “Bagaceira Chique” feito pela apresentadora.

"Virou moda. Você vê nos filmes pornôs as 'pererecas' tudo parecidas", disse Luciana que recebeu a ex-BBB Marcela McGowen como convidada no episódio.