Lívia Andrade ostenta corpaço ao se refrescar em cachoeira: "Muito linda"

A apresentadora Lívia Andrade chamou a atenção dos seguidores ao surgir curtindo o dia na natureza

A apresentadora Lívia Andradeelevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 27, ao compartilhar uma sequência de fotos esbanjando beleza e suas curvas impecáveis ao surgir curtindo o dia em meio à natureza.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a famosa aparece usando um biquíni colorido, enquanto se refresca em uma cachoeira. Ao fazer diversas poses no cenário paradisíaco, o corpo sarado chamou a atenção dos seguidores.

Ao postar as imagens na internet, Lívia falou sobre como se sente bem ao ar livre. "A natureza sempre surpreendente, a água sagrada que lava a alma, purifica, cura, recarrega e renova!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de curtidas e elogios. "Muito linda", disse uma seguidora. "Fotos impecáveis", escreveu outra. "Maravilhosa", afirmou um fã. "Não sei qual a foto mais linda. Todas são maravilhosas e você é um encanto", comentou um admirador.

No último sábado, 23, Lívia deu show de beleza ao se exibir na piscina. Usando um look de banho lilás, a loira se destacou ao aparecer com um biquíni com a parte de cima com transparência e flores tampando a região do bico. Além de se exibir no local, a famosa ainda fez cliques deslumbrantes de paisagem. "É Primavera", celebrou a chegada da nova estação com os registros.

Confira as fotos:

Lívia Andrade chora por causa de Silvio Santos na Globo

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao derrubar algumas lágrimas durante o Domingão com Huck, da Globo. Ela se emocionou ao ver a homenagem de Tiago Abravanel para seu avô, Silvio Santos, no palco da atração. O artista participou da Batalha do Lip Sync e dublou as músicas que seu avô cantou no passado.

"Eu estou rindo e chorando ao mesmo tempo. É um negócio muito louco que deu na minha cabeça agora. Sisi, eu sei que vai chegar até aí: eu estou morrendo de saudade de você. Ele com certeza vai ver. Estar aqui em um domingo… A gente falar de domingo é falar de Silvio. Foram mais de 10 anos ali do lado dele. Quando o auditório pegou o pompom, já me deu um negócio, minha cabeça deu uma bugada", disse ela.