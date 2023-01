Lipe Ribeiro aparece irreconhecível ao tirar a barba: "cara de tamanco"

Ex-Fazenda Lipe Ribeiro se arrependeu de tirar a barba de anos e mostrou resultado impressionante

O ex-Fazenda Lipe Ribeiro chocou os fãs ao mudar a aparência. Isso porque ele tirou a barba após anos e ficou quase irreconhecível.

O próprio ex-participante do 'De Férias com o Ex' ficou indignado com a mudança e afirmou que iria sumir por uma semana até que a barba voltasse a crescer.

“Tirei a barba, ficou horrível, vou aparecer só semana que vem”, escreveu nos stories em seu perfil na rede social. Nem a namorada do Lipe, Andressa Castorino, perdoou o novo visual dele, caindo na gargalhada. Vale lembrar que os dois se reencontraram no 'De Férias com o Ex: Caribe' e estão esperando um filho: Dom.

“O que você tem a dizer, meu amor? Gente… Onde que eu achei que ia ficar bom? (…) Que vergonha de aparecer aqui, eu sei que ficou ruim, não precisa falar”, desabafou com a namorada.

Na web, os seguidores também não deixaram barato. “Eu tenho cara de tamanco, mas o Lipe conseguiu ser pior, e daqueles de madeira ainda”.

Confira Lipe Ribeiro sem a barba: