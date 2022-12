Latino rompe o silêncio após ser criticado por causa de procedimento no rosto

Latino se pronuncia após ver comentários negativos por causa do seu rejuvenescimento facial

O cantor Latino (49) se pronunciou após ser criticado por causa de um procedimento estético. Nas redes sociais, ele mostrou que passou por um processo de rejuvenescimento facial em uma clínica e mostrou as fotos do processo. Porém, os fãs chegaram a compará-lo com o personagem Diabo do filme O Auto da Compadecida.

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ele rebateu as críticas que recebeu. “Estou rindo muito dos memes. Acho que a minha trajetória já responde por mim, né? O dia em que eu estiver triste e preocupado com o que os outros pensam, eu deixo de ser o Latino. Recebo tudo com muito humor”, disse ele.

Latino ainda contou que decidiu fazer o procedimento no rosto porque acredita que a tecnologia está disponível para ser usada a favor de todos. Ele fez o tratamento agora para estar com o visual renovado para o seu próximo lançamento musical.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)