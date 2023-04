Lady Gaga foi rejeitada por diretor de Anitta por sua aparência: 'Feia'

Giovanni Bianco, diretor brasileiro que já trabalhou com Madonna e Anitta rejeitou Lady Gaga no início da carreira

Conhecido por trabalhos marcantes com Anitta (30), Ivete Sangalo (50) e Madonna (64), o diretor brasileiro Giovanni Bianco (57) já rejeitou trabalhar com a cantora Lady Gaga (37). Em conversa no podcast Sala de Espera, ele disse que teria declinado o convite por ter achado a artista "feia" e por não ter entendido sua música.

Bianco, que esteve na direção criativa de Girl From Rio, de Anitta , contou que foi convidado para fotografar a capa do primeiro álbum da cantora pop, The Fame, que foi lançado em 2008. "Lady Gaga me chamou para fazer a capa do primeiro disco dela, e eu recusei porque achei ela feia, não entendi a música dela. Eu cometi esse grande erro."

Ele ainda contou que, na época, não acreditava que a artista conseguiria chegar aos holofotes facilmente. "Ela não era a Lady Gaga, era uma menina normal. eu olhei pra ela, não me inspirei. Na música também não tive compreensão. Falei pra ela que não, que não tinha tempo, e ela tinha pouco dinheiro também."

Após a declaração, o diretor criativo recebeu diversas críticas nas redes sociais vindas dos Little Monsters, como se chamam os fãs da cantora. Atualmente, Lady Gaga possui seis álbuns de estúdio, além de álbuns de remixes, versões estendidas e relançamentos. A artista também tem trabalhado em grandes filmes, tendo recebido até uma estatueta do Oscar em 2019.

Bianco contou que teve a oportunidade de reencontrar a diva pop em uma campanha para a grife Versace, e que o clima entre os dois foi muito bom. "Ela nunca esqueceu. Nós fomos fazer a campanha da Versace e a primeira coisa que ela falou quando a gente se encontrou foi que eu não quis trabalhar com ela. Foi hilário, mas ela é demais, maravilhosa", afirmou o diretor.

